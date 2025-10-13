Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд — это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с “Автомобилистом” и “Нефтехимиком” станут определяющими»

В любом случае игроки в курсе о возможной отставке тренера. Такие слухи всегда появляются в команде. Но мы не знаем обстановки СКА в раздевалке. Не нужно забывать, что Игорь Ларионов сам по себе довольно позитивный человек, который не может создать негативный фон внутри коллектива.