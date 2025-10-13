Овечкин сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У него 0+2 в 3 играх

Овечкин набрал 2-е (0+2) очко в текущем сезоне, всего он провел 3 игры.
Сегодня за 14:47 (1:48 — в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот (1 был заблокирован), 4 силовых приема, полезность — «плюс 1».
На 34-й минуте после наброса капитана «Вашингтона» Энтони Бовилье переправил шайбу в ворота.
Овечкин набрал 2-е (0+2) очко в текущем сезоне, всего он провел 3 игры.
Сегодня за 14:47 (1:48 — в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот (1 был заблокирован), 4 силовых приема, полезность — «плюс 1».