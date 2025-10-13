Штурм о 3 победах «Бостона» на старте сезона НХЛ: «Мы — семья, где все помогают друг другу. Быть вместе — это наша идентичность. Далеко вперед я не заглядываю»

"Все рады быть здесь, все работают. Мы — семья. Все поддерживают друг друга и помогают друг другу, как это и принято в семье. Мы чувствуем, что и зрители это видят.
Всегда ли мы будем побеждать? Нет. Но что бы ни происходило, мы хотим держаться вместе. Это наша идентичность, возвращение к идентичности, может быть. Это то, чего мы хотим. Играть так — это удовольствие.
Я не смотрю далеко вперед. В целом иду от игры к игре. И я тоже не знал, чего ожидать. Мы провели неплохую предсезонку, но было понятно, что еще есть над чем работать. Но ребята вышли на матч в Вашингтоне заряженными, и это сразу же передалось всем.
Постепенно команда начинает понимать, что мы делаем, чего я от нее хочу и так далее. Мы сплотились", — сказал Штурм.