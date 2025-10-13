Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.35
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.63
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.36
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.54
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Пашков о селекции клубов КХЛ: «У нас двойные стандарты — Буше или Гру балуют трансферами, Епанчинцев попал под раздачу. Самый перспективный путь — у “Металлурга”

— Сейчас в КХЛ вижу два основных направления в селекционной работе. Первое — ставка на российских игроков, на школу. Самые яркие представители этого направления — «Металлург» и «Локомотив», а в предыдущие годы по этому пути шел, например, СКА.

Второй вариант — например, «Авангард» и «Трактор». Там идет постоянная и я бы сказал агрессивная селекционная работа с акцентом на легионеров, игроков из Северной Америки.

Сравнивать трансферы Омска и его соседей из Новосибирска невозможно — они как будто из разных лиг. «Авангард» берет дорогих игроков, «Сибирь» методом тыка скорее затыкает дыры. Новосибирская история с сомнительным вратарем Домингом — показательная.

— Вы — сторонник какого пути?

— Главной фигурой нашего хоккей должен стать тренер, под него должна вестись вся селекционная политика. А у нас постоянные двойные стандарты. Посмотрите, как балуют трансферами Буше или Гру — и как под раздачу попал тот же Епанчинцев.

Ну, а самым перспективным мне видится путь нынешней «Магнитки». Там вся селекция заточена под игровой стиль команды, под систему Андрея Разина. Ему подбираются только те хоккеисты, которые вписываются в формат «Металлурга», причем именно российские, не требующие адаптации в лиге.

Плющев раскритиковал «Авангард» и «Трактор»: «Менеджеры потакают капризам своих тренеров-легионеров и скупают за океаном все вторсырье. Российскому хоккею от этого только убыток».