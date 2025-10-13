Пашков о селекции клубов КХЛ: «У нас двойные стандарты — Буше или Гру балуют трансферами, Епанчинцев попал под раздачу. Самый перспективный путь — у “Металлурга”

Второй вариант — например, «Авангард» и «Трактор». Там идет постоянная и я бы сказал агрессивная селекционная работа с акцентом на легионеров, игроков из Северной Америки.
Сравнивать трансферы Омска и его соседей из Новосибирска невозможно — они как будто из разных лиг. «Авангард» берет дорогих игроков, «Сибирь» методом тыка скорее затыкает дыры. Новосибирская история с сомнительным вратарем Домингом — показательная.
— Вы — сторонник какого пути?
— Главной фигурой нашего хоккей должен стать тренер, под него должна вестись вся селекционная политика. А у нас постоянные двойные стандарты. Посмотрите, как балуют трансферами Буше или Гру — и как под раздачу попал тот же Епанчинцев.
Ну, а самым перспективным мне видится путь нынешней «Магнитки». Там вся селекция заточена под игровой стиль команды, под систему Андрея Разина. Ему подбираются только те хоккеисты, которые вписываются в формат «Металлурга», причем именно российские, не требующие адаптации в лиге.
