Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 4-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге — в 5-й раз

В список входят сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»), сезон-2022/23 (первые голы в 4-м матче, всего 42 шайбы в 73 играх), сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх) и сезон-2024/25 (первый гол в 4-м матче, всего 44 шайбы в 65 играх).