Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.63
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.36
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.54
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.61
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.72
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 4-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге — в 5-й раз

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:0).

В 3 играх в текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина 2 (0+2) балла при полезности «+1».

Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Ранее он четырежды оставался без голов в 3 стартовых играх в регулярном чемпионате — в том числе в трех предыдущих сезонах.

В список входят сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»), сезон-2022/23 (первые голы в 4-м матче, всего 42 шайбы в 73 играх), сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх) и сезон-2024/25 (первый гол в 4-м матче, всего 44 шайбы в 65 играх).

За карьеру в рамках регулярок на счету форварда «Кэпиталс» в общей сложности 897 шайб в 1494 играх. Это лучший результат в истории НХЛ, рекорд Уэйна Гретцки был побит в прошлом сезоне.