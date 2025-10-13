Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.63
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.36
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.54
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.61
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.72
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Летанг получил травму нижней части тела. Защитник поедет с «Питтсбургом» на выезд в Калифорнию

38-летний защитник «Питтсбурга» травмировался в начале третьего периода игры с «Рейнджерс» (1:6) в регулярном чемпионате. По-видимому, это произошло, когда игрок врезался в борт при попытке силового приема.

Ожидается, что он может пропустить несколько дней. В воскресенье хоккеист не тренировался вмеcте с командой.

Канадец проводит свой 20-й сезон в НХЛ. В текущей регулярке Летанг провел 3 игры, в которых остался без очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 21:35.

Главный тренер «Пингвинс» Дэн Мьюз сказал, что игрок поедет с командой на выезд в Калифорнию, где команде предстоит провести матчи против «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе».

Также он сообщил, что форвард Кевин Хэйс отправится в турне вместе с командой, а форвард Рутгер Макгроарти — нет. Оба игрока пропустили стартовые матчи сезона из-за травм верхней части тела.