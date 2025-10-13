Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.63
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.36
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.55
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.61
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.72
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Сомерби об усилении «Шанхая»: «Руководство награждает нас за хороший старт сезона. С таким составом можно достигнуть многого, важно иметь конкуренцию»

Ранее китайский клуб подписал форвардов Грега Маккегга и Кевина Лабанка, имеющих опыт выступлений в НХЛ.

"Хорошо, когда состав пополняется новыми игроками. Это помогает атмосфере в раздевалке. Никогда не бывает слишком много хороших игроков. Этим руководство награждает нас за хороший старт сезона.

С таким составом мы можем надеяться на хороший результат в регулярном чемпионате и плей-офф. Пока что рано судить, но с таким составом можно достигнуть многого.

Важно иметь большую конкуренцию в составе, а особенно в такой сильной Западной конференции. С такими соперниками тяжело добывать очки, поэтому хорошо, когда формируется сильный состав«, — сказал защитник “Дрэгонс”.

«Шанхай» набрал 18 очков в 13 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.