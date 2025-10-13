Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне здесь такого раньше не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы — он умен и хорошо катается&raqu

Кутс стал первым 18-летним игроком клуба за последние 35 лет, попавшим в состав команды на старте сезона. В 1990 году это был нападающий Петр Недвед.
«Кэнакс» могут не активировать первый год контракта новичка, если отправят 15-го номера драфта НХЛ-2025 в юниорскую лигу после 9 игр.
"Ключевые факторы — он умен и хорошо катается. Он читает игру на высоком уровне, и это позволяет ему вписаться.
Здорово, что такой молодой парень успешно борется за место в составе. При мне такого здесь раньше не было. Это круто, и я чувствую себя немного старым. Я на 10 лет старше, чем он. Это немного странно, но я за него очень рад. Отличный парень«, — сказал форвард “Ванкувера” Босер.