Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.63
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.36
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.55
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.61
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.72
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне здесь такого раньше не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы — он умен и хорошо катается&raqu

Форвард провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых не набрал очков. Он выходил на лед в центре третьего звена команды, его партнерами были Эвандер Кэйн и Юнатан Леккеримяки.

Источник: Спортс"

Кутс стал первым 18-летним игроком клуба за последние 35 лет, попавшим в состав команды на старте сезона. В 1990 году это был нападающий Петр Недвед.

«Кэнакс» могут не активировать первый год контракта новичка, если отправят 15-го номера драфта НХЛ-2025 в юниорскую лигу после 9 игр.

"Ключевые факторы — он умен и хорошо катается. Он читает игру на высоком уровне, и это позволяет ему вписаться.

Здорово, что такой молодой парень успешно борется за место в составе. При мне такого здесь раньше не было. Это круто, и я чувствую себя немного старым. Я на 10 лет старше, чем он. Это немного странно, но я за него очень рад. Отличный парень«, — сказал форвард “Ванкувера” Босер.