Экс-тренер олимпийской сборной России возглавит воронежский «Буран»

Новым главным тренером воронежского «Бурана» станет 59-летний специалист Олег Браташ. Он возглавит «ураганных» 15 октября.
Напомним, что 8 октября клуб расторг контракт с Дмитрием Кравченко, при котором «Буран» одержал три победы в девяти матчах.
В играх против «Зауралья» (2:1) и «Рубина» (1:2) командой с приставкой «и.о.» руководил Игорь Гаврилов. Он же 13 октября попытается одержать историческую победу над «Югрой».
Ожидается, что сегодня Олег Браташ будет наблюдать за действиями будущих подопечных с трибуны в «Юбилейном». В числе экс-рулевого олимпийской сборной России значатся — победа в Кубке Харламова в сезоне-2013/14 у руля МХК «Спартак» (Москва) и выход в плей-офф КХЛ с тольяттинской «Ладой» в сезоне-2023/24.