Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
19:30
Баффало
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.68
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.33
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.56
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.58
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.71
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
14.10
Коламбус
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.49
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
14.10
Филадельфия
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
14.10
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.34
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
14.10
Миннесота
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.10
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Экс-тренер олимпийской сборной России возглавит воронежский «Буран»

Олег Браташ приступит к работе 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

Новым главным тренером воронежского «Бурана» станет 59-летний специалист Олег Браташ. Он возглавит «ураганных» 15 октября.

Напомним, что 8 октября клуб расторг контракт с Дмитрием Кравченко, при котором «Буран» одержал три победы в девяти матчах.

В играх против «Зауралья» (2:1) и «Рубина» (1:2) командой с приставкой «и.о.» руководил Игорь Гаврилов. Он же 13 октября попытается одержать историческую победу над «Югрой».

Ожидается, что сегодня Олег Браташ будет наблюдать за действиями будущих подопечных с трибуны в «Юбилейном». В числе экс-рулевого олимпийской сборной России значатся — победа в Кубке Харламова в сезоне-2013/14 у руля МХК «Спартак» (Москва) и выход в плей-офф КХЛ с тольяттинской «Ладой» в сезоне-2023/24.