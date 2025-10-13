Экс-тренер олимпийской сборной России возглавит воронежский «Буран»

Ожидается, что сегодня Олег Браташ будет наблюдать за действиями будущих подопечных с трибуны в «Юбилейном». В числе экс-рулевого олимпийской сборной России значатся — победа в Кубке Харламова в сезоне-2013/14 у руля МХК «Спартак» (Москва) и выход в плей-офф КХЛ с тольяттинской «Ладой» в сезоне-2023/24.