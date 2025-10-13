Ричмонд
Веккионе об Овечкине: «Должен забить 900-й гол в НХЛ — сумасшедшее число. Он командный человек и делает многое для построения коллектива»

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка за 3 матча.

Источник: Спортс

"То, что делает Овечкин, это просто невероятно. Он должен забить свой 900-й гол в НХЛ, а это просто сумасшедшее число. Я не могу сказать, что много с ним общался, но все ребята говорят, что он командный человек и делает многое для построения коллектива.

Овечкин известен как снайпер, но то, как он ведет себя внутри команды, тоже очень важно. Мне интересно, сколько голов он забьет в новом сезоне. Хочется пожелать ему успеха. Он отличный человек и великолепный игрок«, — сказал экс-форвард системы “Вашингтона”, хоккеист “Барыса” Майк Веккионе.

Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов».