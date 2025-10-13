Ричмонд
21:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.59
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
14.10
Коламбус
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.48
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
14.10
Филадельфия
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.47
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
14.10
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.34
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
14.10
Миннесота
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
14.10
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.50
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Нэшвилл
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно — сомнений нет»

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в 3 первых матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

"Он не забил всего в трех играх и весь мир уже переживает? Ну пусть переживает. У такого голеадора скоро появится возможность поймать необходимый момент, и Саша будет забивать постоянно. В этом нет никаких сомнений.

Мы помним, что и в прошлом году была похожая ситуация после травмы. Для него сейчас главная задача — это подойти в концу сезона в лучшей форме, и все будет нормально", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Веккионе об Овечкине: «Должен забить 900-й гол в НХЛ — сумасшедшее число. Он командный человек и делает многое для построения коллектива».