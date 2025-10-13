Фетисов об Овечкине: «Всего в трех играх не забил и весь мир уже переживает? Скоро поймает момент и будет забивать постоянно — сомнений нет»

"Он не забил всего в трех играх и весь мир уже переживает? Ну пусть переживает. У такого голеадора скоро появится возможность поймать необходимый момент, и Саша будет забивать постоянно. В этом нет никаких сомнений.
Мы помним, что и в прошлом году была похожая ситуация после травмы. Для него сейчас главная задача — это подойти в концу сезона в лучшей форме, и все будет нормально", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Веккионе об Овечкине: «Должен забить 900-й гол в НХЛ — сумасшедшее число. Он командный человек и делает многое для построения коллектива».