Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.35
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.31
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.46
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Заварухин о матче против СКА: «Мы перестроились во 2-м периоде, но не реализовали моменты. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось»

Сегодня СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда из Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

Позднее Департамента судейства КХЛ сообщил, что решающее взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки и не пересекла линию ворот.

"Ожидали, что СКА будет начинать агрессивно дома, они хорошо провели первый период. Мы перестроились во втором периоде, но не реализовали моменты.

В третьем периоде игра шла до гола. СКА этот гол забил и победил. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось«, — сказал главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин.