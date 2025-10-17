Ричмонд
Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум — «Паранойю», ван Римсдайк — «Маску» с Джимом Кэрри

Хоккеистам предложили ответить на вопрос: «Какой фильм ужасов напугал вас в детстве?».

Александр Овечкин назвал фильм «Пятница, 13-е».

«Мне не нравится этот вопрос. Я не фанат ужастиков. Я считаю, что они плохие. В детстве меня пугал кэндимен из “Пиф-паф ой-ой-ой”, — сказал Джейкоб Чикран.

«Паранойя». Ночевали дома у пареня из моей команды, нас было где-то семеро. И я не думаю, что мы спали той ночью«, — ответил Дилан Строум. “Не знаю, можно ли это считать фильмом ужасов. “Маска” с Джимом Кэрри, где он зеленый. Кошмар”, — сказал Тревор ван Римсдайк.

Игроки также назвали Волдеморта из фильмов о Гарри Поттере, фильмы «Заклятие», «Кошмар на улице Вязов», «Шестое чувство», «Полтергейст», «Паранормальное явление», «Техасская резня бензопилой», «Крик», «Очень страшное кино 4», «Призраки в Коннектикуте» и «Чаки».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
