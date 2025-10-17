Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум — «Паранойю», ван Римсдайк — «Маску» с Джимом Кэрри

«Паранойя». Ночевали дома у пареня из моей команды, нас было где-то семеро. И я не думаю, что мы спали той ночью«, — ответил Дилан Строум. “Не знаю, можно ли это считать фильмом ужасов. “Маска” с Джимом Кэрри, где он зеленый. Кошмар”, — сказал Тревор ван Римсдайк.