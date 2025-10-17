Начали не очень хорошо, сами себе привезли два гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Контролировали матч, но заканчивать игру хотелось бы посолиднее«, — сказал защитник “Металлурга” Егор Яковлев.
Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»
«У нас всегда с “Салаватом” непростые игры — неважно, в каких составах мы выходим и на каких местах в таблице находимся. Всегда тяжело играть, так было и сегодня. Счет не отражает накала.