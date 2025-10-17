Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.01
П2
5.54
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»

«У нас всегда с “Салаватом” непростые игры — неважно, в каких составах мы выходим и на каких местах в таблице находимся. Всегда тяжело играть, так было и сегодня. Счет не отражает накала.

Источник: Спортс"

Начали не очень хорошо, сами себе привезли два гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Контролировали матч, но заканчивать игру хотелось бы посолиднее«, — сказал защитник “Металлурга” Егор Яковлев.