Плющев о СКА: «То, что делается в клубе — уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»

"Были допущены определенные ошибки в период формирования тренерского штаба и состава. Это комплекс проблем, тут не может быть одной причины.
Материально-техническая база у СКА — одна из лучших в КХЛ. Стоит ли клубу искать вратаря? Вопрос не во вратарской линии, а в том, сколько СКА забивает. Если у них в среднем две шайбы за игру, а то и меньше, то выиграть очень сложно. Значит, вопрос не во вратарях.
СКА — это команда, которая, как заявило руководство, претендует на Кубок Гагарина в этом сезоне. То, что делается в клубе — уровень любительской лиги", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.