Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.01
П2
5.54
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Плющев о СКА: «То, что делается в клубе — уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»

Клуб проиграл 7 из 9 последних матчей. СКА набрал 16 очков в 15 играх и занимает 8-е место в таблице Запада.

Источник: Спортс"

"Были допущены определенные ошибки в период формирования тренерского штаба и состава. Это комплекс проблем, тут не может быть одной причины.

Материально-техническая база у СКА — одна из лучших в КХЛ. Стоит ли клубу искать вратаря? Вопрос не во вратарской линии, а в том, сколько СКА забивает. Если у них в среднем две шайбы за игру, а то и меньше, то выиграть очень сложно. Значит, вопрос не во вратарях.

СКА — это команда, которая, как заявило руководство, претендует на Кубок Гагарина в этом сезоне. То, что делается в клубе — уровень любительской лиги", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.