Плющев о СКА: «То, что делается в клубе — уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»

Материально-техническая база у СКА — одна из лучших в КХЛ. Стоит ли клубу искать вратаря? Вопрос не во вратарской линии, а в том, сколько СКА забивает. Если у них в среднем две шайбы за игру, а то и меньше, то выиграть очень сложно. Значит, вопрос не во вратарях.