Быков об Играх-2026: «Если НХЛ обеспокоена катком в Милане, стоит задуматься. В интересах Италии привести все спортивные объекты в должное состояние»

"В их интересах привести все спортивные объекты в должное состояние. Иначе это может подорвать авторитет этих организаций. И если комиссионер обеспокоен, то стоит задуматься и оказать необходимую поддержку и помощь для приведения в должное состояние спортивных сооружений.
Ведь Олимпиада — это объединение спортсменов не только для соревнований, но и для обмена культурой, знаний, достижений. Это возможность поделиться этим с болельщиками спорта всего мирового сообщества. Чтобы этот праздник имел успех, нужна поддержка всех заинтересованных людей и организаций", — сказал экс-тренер сборной России.