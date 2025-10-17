Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.63
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
1
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.60
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
0
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
6.91
X
4.10
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
4
:
Филадельфия
4
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.89
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.97
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Тарасов проиграл 2-й матч подряд: 30 сэйвов из 33 против «Нью-Джерси»

Даниил Тарасов проиграл оба матча на старте сезона.

Источник: Спортс"

Вратарь «Флориды» отразил 30 бросков из 33 в игре чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:3).

Ранее россиянин принял участие в матче с «Филадельфией» (2:5).

Всего в 2 играх сезона у Тарасова 88,7% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 3,08.