Тарасов проиграл 2-й матч подряд: 30 сэйвов из 33 против «Нью-Джерси»

Вратарь «Флориды» отразил 30 бросков из 33 в игре чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:3).
Ранее россиянин принял участие в матче с «Филадельфией» (2:5).
Всего в 2 играх сезона у Тарасова 88,7% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 3,08.
Даниил Тарасов проиграл оба матча на старте сезона.
