Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.63
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
1
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.28
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
0
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.42
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Филадельфия
4
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.89
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
0
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.97
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

«Сан-Хосе» забрал Иорио с драфта отказов «Вашингтона». У 22-летнего защитника 9 матчей в НХЛ

22-летний защитник выступал в системе «Кэпиталс» с сезона-2022/23. Клуб выбрал его на драфте НХЛ-2021 под общим 55-м номером во в 2-м раунде.

Источник: Спортс"

В активе канадца 9 матчей за «столичных» в НХЛ. В АХЛ за «Херши» Иорио провел 190 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 56 (11+45) очков при полезности «+39».

В плей-офф — 31 матч и 7 (1+6) очков. Он дважды выиграл Кубок Колдера в составе «Беарс».