Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39). В топ-3 — Овечкин (65), Гретцки (56) и Госса (40)

Капитан «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2), поразив пустые ворота.

В текущем сезоне у 38-летнего канадца стало 5 (2+3) очков в 5 играх при полезности «минус 1».

Гол в пустые ворота стал для Кросби 39-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он вышел на 4-е место в истории по данному показателю, обогнав Брэда Маршанда из «Флориды» (38).

В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 65), Уэйн Гретцки (56) и Мариан Госса (40).

Отметим, что Кросби владеет рекордом НХЛ по числу очков, набранных при пустых воротах у соперника — 87 (39+48). В прошлом сезоне он обошел Гретцки (85, 56+29), третьим идет Овечкин (82, 65+17).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше