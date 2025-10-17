Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Марнер не забил в первых 5 матчах за «Вегас» в НХЛ. У него 6 ассистов (из них 5 — в равных составах) и полезность «+6»

Форвард «Голден Найтс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (6:5).

В первом периоде канадец отправил Павла Дорофеева в результативный прорыв к воротам «Брюинс», а в начале третьего помог Вильяму Карлссону отличиться в большинстве (этот гол в итоге принес «рыцарям» победу).

В 5 матчах в текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 6 (0+6) очков при полезности «+6». Из 6 ассистов Марнера 5 пришлись на игру в равных составах и 1 — на большинство.

Напомним, что в межсезонье Марнер покинул «Торонто», где играл с начала карьеры. «Лифс» и «Вегас» провели сделку по схеме «sign and trade», в результате чего Митч стал игроком «Голден Найтс» с контрактом на 8 лет и 96 миллионов долларов (12 млн в год).