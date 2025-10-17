Марнер не забил в первых 5 матчах за «Вегас» в НХЛ. У него 6 ассистов (из них 5 — в равных составах) и полезность «+6»

Напомним, что в межсезонье Марнер покинул «Торонто», где играл с начала карьеры. «Лифс» и «Вегас» провели сделку по схеме «sign and trade», в результате чего Митч стал игроком «Голден Найтс» с контрактом на 8 лет и 96 миллионов долларов (12 млн в год).