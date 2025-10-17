Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В “Торпедо” нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один — работать»

— Согласны ли с тем, что стоит кого‑то из «Торпедо‑Горький» поднять в основную команду в защитную линию?
— Сегодня только одну пропустили (смеется).
— Считаю, что Шейн Принс без игровой практики не вписывается в первое звено.
— Не соглашусь с вами.
— Есть ли вопросы к результативности защиты, у которой только одна шайба на всех?
— Так бывает. Нужно потерпеть и поработать над этим.
— Показалось ли, что в середине третьего периода была просадка по силам?
— Сегодня был матч как в плей‑офф. Все выходили максимально сконцентрированными. Все играли аккуратно. Это встреча уровня хорошей игры в плей-офф.
— С реализацией чего не хватает?
— Не хватает забитых шайб, доработок в каких‑то ситуациях. На словах это легко проговаривается, а на деле… Не буду называть фамилии, но момент с пятака и минус.
— Но в составе есть киллеры, которые готовы выходить и забивать?
— В составе есть все (смеется), — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр.