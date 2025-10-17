Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.95
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.34
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.41
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В “Торпедо” нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один — работать»

— В команде нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, но выход один — работать и работать.

— Согласны ли с тем, что стоит кого‑то из «Торпедо‑Горький» поднять в основную команду в защитную линию?

— Сегодня только одну пропустили (смеется).

— Считаю, что Шейн Принс без игровой практики не вписывается в первое звено.

— Не соглашусь с вами.

— Есть ли вопросы к результативности защиты, у которой только одна шайба на всех?

— Так бывает. Нужно потерпеть и поработать над этим.

— Показалось ли, что в середине третьего периода была просадка по силам?

— Сегодня был матч как в плей‑офф. Все выходили максимально сконцентрированными. Все играли аккуратно. Это встреча уровня хорошей игры в плей-офф.

— С реализацией чего не хватает?

— Не хватает забитых шайб, доработок в каких‑то ситуациях. На словах это легко проговаривается, а на деле… Не буду называть фамилии, но момент с пятака и минус.

— Но в составе есть киллеры, которые готовы выходить и забивать?

— В составе есть все (смеется), — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр.