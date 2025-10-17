Серебряков о результативных матчах: «Мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. Если тебя меняют — чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю игру»

Я уже столько в своей карьере напропускал, что мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. А если тебя меняют — ты чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю себя, переломлю игру, чтобы выиграть. Победа с пятью пропущенными? Чувствуешь, что многовато пропустил, но команда выиграла, это самое главное«, — сказал вратарь “Авангарда” Никита Серебряков.