Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Компании владеют футбольным «Спартаком» и хоккейным ЦСКА

«Лукойл» является владельцем футбольного «Спартака», а «Роснефть» — хоккейного ЦСКА.

Источник: Спортс"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит дополнительные санкции в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе», сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство подчеркнуло, что готово принять дополнительные меры, чтобы «поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению» конфликта.

Как уточнил Минфин, под ограничения также попадают дочерние компании корпораций, расположенные в России. В списке министерства значатся 34 дочерние компании.