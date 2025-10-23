Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

У Капризова 0 бросков в матче с «Нью-Джерси» за 21:35. Форвард «Миннесоты» набрал 1 балл в 4 последних играх

«Миннесота» проиграла «Нью-Джерси» (1:4) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не набрал очков при нейтральной полезности и одном блокированном броске за 21:35 на льду (4:18 — в большинстве).

Также в активе россиянина ни одного броска в створ ворот при двух промахах.

В последних четырех матчах Капризов набрал 1 (1+0) балл за результативность. В общей сложности на его счету 10 (5+5) очков в 8 матчах сезона.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше