Светлов о СКА: «Легионеры должны быть сильнее местных, а получается, что иностранцы — слабое звено. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной»

Индикатор — Сергей Плотников. В свое время этот форвард начинал на моих глазах в «Амуре», я его пригласил из молодежной команды. Энергия и трудовая этика всегда были его сильными сторонами. Прошлый сезон в СКА Плотников до травмы тоже провел хорошо, был лидером команды. А сейчас он, к сожалению, не так энергичен.