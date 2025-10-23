Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Говорят, здесь неограниченные возможности, но смотришь, где игрок может быть лучше хоккеиста, имеющего в 3−4 раза больше зарплату. Есть какой-то вопрос об экономии»

Команда проиграла 11 из 17 матчей в Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

Источник: Спортс"

— Понятно, что сослагательного наклонения не существует, но не жалеете ли вы сейчас, что расстались с некоторыми игроками в межсезонье?

— Можно сожалеть, а можно не сожалеть. Естественно, нам не хватает тех молодых ребят, которые уехали в Северную Америку.

Демидов, Грицюк, Бардаков, Никишин — это четыре игрока. Но тогда услышали ли бы вы фамилии Дишковского, Романова? Понятно, что Короткий уже играл, но узнали бы про Полякова и Недопекина? Здесь палка о двух концах.

Мы хотим видеть свежую кровь, дать возможность тем пацанам с желанием, готовностью. Они проходят сложное время, время становления. Поэтому здесь не может быть сожаления, этого уже не вернуть.

Нужно искать внутренние резервы и двигаться дальше с теми людьми, которые у нас есть.

— Я имею в виду игроков, которые перешли в другие команды КХЛ. Толчинский и Карпухин, например.

— По большому счету у нас не такая плохая оборона. Мы пропускаем, похоже, что меньше всех в лиге, если я не ошибаюсь. Мало забиваем.

Но те, кто пришел, пришли у нас — Мерфи, Менелл, Филлипс — ребята, которые делают свою работу хорошо. Здесь есть и какой-то вопрос об экономии, должно быть. Мы смотрим на соотношение цена — качество, это тоже очень важно.

Хоть многие говорят, что здесь неограниченные возможности — да, но ты всегда хочешь понимать, что может дать этот игрок, когда смотришь в зарплатную ведомость.

Пришлось смотреть по качеству, сравнивать, ставить на весы и принимать решения. Так я вижу ситуацию.

— Правильно ли я понимаю, что дело не всегда было в каких-то хоккейных игровых качествах?

— Игровые качества тоже.

Многие вещи взвешиваешь, смотришь, что игрок может дать и где он может быть лучше того или иного хоккеиста, имея в ведомости в 3−4 раза больше зарплату. Это не тот путь, которым мы хотим идти. Понятно, что хорошие игроки стоят много денег.

Но я посмотрел, посчитал, что мы должны сделать какие-то корректировки — мы их сделали. По защитникам определились, по нападающим — то же самое, — сказал главный тренер Игорь Ларионов.