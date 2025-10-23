Депутат Журова про 1 гол в 7 матчах у Овечкина: «Это спортивный расчет, Саша бережет себя и правильно делает. Самое важное — плей-офф, ближе к которому и будет пик формы»

"Мы не знаем план подготовки Овечкина. Сезон в НХЛ очень длинный, тяжелый, активный. К тому же у Овечкина перед сезоном было подозрение на травму. Сейчас Саша бережет себя и правильно делает. Он еще не набрал максимальную форму. Овечкин — человек разумный, он понимает, что в начале сезона нет смысла нагружать себя.