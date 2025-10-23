Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
0
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
1.93
X
5.40
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
1
:
Салават Юлаев
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.20
П2
1.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.45
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
24.10
Айлендерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.44
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.10
Бостон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.48
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
24.10
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.83
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
24.10
Флорида
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.63
Хоккей. НХЛ
24.10
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.77
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
24.10
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
24.10
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.38
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.94
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Депутат Журова про 1 гол в 7 матчах у Овечкина: «Это спортивный расчет, Саша бережет себя и правильно делает. Самое важное — плей-офф, ближе к которому и будет пик формы»

40-летний капитан «Вашингтона» забросил одну шайбу в семи матчах текущего регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

"Мы не знаем план подготовки Овечкина. Сезон в НХЛ очень длинный, тяжелый, активный. К тому же у Овечкина перед сезоном было подозрение на травму. Сейчас Саша бережет себя и правильно делает. Он еще не набрал максимальную форму. Овечкин — человек разумный, он понимает, что в начале сезона нет смысла нагружать себя.

Спортсмен, который играет на таком высоком уровне в 40 лет, умеет грамотно распределять свои силы на весь сезон. Если ты понимаешь, что можешь усугубить какую-то травму, ты побережешь себя и снизишь нагрузки.

Самое важное — это плей-офф, ближе к которому и будет пик формы Овечкина. А то, что сейчас Саша забивает мало — ничего страшного. Это просто спортивный расчет. Он еще забьет свое в сезоне", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway — парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает с арены».