Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»

Сейчас тоже — человек бросает в момент свистка. Приняли решение удалить на 10 минут, и это новое правило. Честно говоря, я не слышал. А ведь человек может откидывать шайбу как Андрей Алтыбармакян — уже после свистка. А тут человек принимает, бросает, идет свисток — и дают 10 минут. Ну, как бы… Это на игру никак не повлияло. Поэтому Барак наказан никак не будет, — сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.