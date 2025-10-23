Ричмонд
24.10
Тампа-Бэй
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.45
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
24.10
Айлендерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.37
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
24.10
Бостон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.45
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.47
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
24.10
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.81
П2
4.93
Хоккей. НХЛ
24.10
Флорида
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
24.10
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
4.06
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.34
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
24.10
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.85
П2
4.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»

В четверг «Металлург» уступил «Нефтехимику» со счетом 3:5.

Источник: Спортс"

— Евгений Кузнецов не играет ни в первой, ни во второй бригаде большинства. Когда вы дадите ему шанс в спецбригаде?

— Мы даем играть в большинстве тем, кто на сегодняшний день готов играть в большинстве. Поиграться в большинстве мы не даем. Пока Евгений не устраивает нас своей игрой в большинстве. Дальше посмотрим.

— Ваши игроки были в курсе того, что с этого сезона можно получить 10 минут штрафа — что и сделал Дерек Барак за оскорбление судей и неспортивное поведение?

— Я постараюсь сейчас не наговорить на 300 тысяч рублей. Но некоторые решения непонятные. В прошлой игре нам дали пробить буллит и удалили на пять минут. Это было непонятно.

Сейчас тоже — человек бросает в момент свистка. Приняли решение удалить на 10 минут, и это новое правило. Честно говоря, я не слышал. А ведь человек может откидывать шайбу как Андрей Алтыбармакян — уже после свистка. А тут человек принимает, бросает, идет свисток — и дают 10 минут. Ну, как бы… Это на игру никак не повлияло. Поэтому Барак наказан никак не будет, — сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.