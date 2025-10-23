Ричмонд
24.10
Тампа-Бэй
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.45
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
24.10
Айлендерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.37
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
24.10
Бостон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.45
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.47
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
24.10
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.81
П2
4.93
Хоккей. НХЛ
24.10
Флорида
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
24.10
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
4.06
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.34
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
24.10
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.85
П2
4.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Гришин после 5:3 с «Металлургом»: «В неигровой ситуации 2 раза удаляемся. И нас за это противник наказывает. Это ненужные удаления, которые я называю глупыми»

— Получились два матча с одним и тем же соперником. Прошлый матч для нас получился обескураживающим (6:9), особенно его первая половина.

Источник: Спортс"

Но в эти дни мы работали над ошибками, до ребят доносили, разбирали наши какие-то моменты. И постарались сыграть намного строже, в итоге добились победы. То есть ребята должны сейчас понимать, что терпение и труд все перетрут.

— Несмотря на победу, есть ли какие-то моменты, которыми вы остались недовольны?

— Это ненужные удаления, которые я называю глупыми. Когда в неигровой ситуации мы два раза удаляемся. И нас за это противник наказывает в обеих ситуациях.

Кстати, когда удаления игровые, то мы нормально в этих моментах действуем. А вот когда эти два глупых удаления, то нас наказали. Мы на это обращали внимание ребят. Думаю, они тоже сделают выводы, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.