Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.45
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
24.10
Айлендерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.37
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
24.10
Бостон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.45
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.47
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
24.10
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.81
П2
4.93
Хоккей. НХЛ
24.10
Флорида
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
24.10
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
4.06
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.34
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
24.10
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.85
П2
4.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Кудашов о 5:0 со «Спартаком»: «Грех жаловаться, очень хороший счет для “Динамо”. Довольны и самоотдачей, и содержанием игры»

— Грех жаловаться. Хорошо сыграли. Для нас очень хороший счет. Довольны и самоотдачей, и содержанием игры.

Источник: Спортс"

— Сегодня было не так много бросков. Но и сегодня, и в Нижнем Новгороде, где была похожая ситуация по броскам, лучшая реализация в сезоне. Видите в этом какую-то тенденцию?

— Закономерности здесь нет. Есть команды, которые всегда много бросают, но бросок броску рознь. Я даже не знал, сколько у нас их. Мы никогда на этом не зацикливается. Для нас важно содержание игры.

— Для чего вы взяли тайм-аут, когда вели в счете 5:0?

— У нас играло 11 нападающих. Надо было сделать паузу.

— Несмотря на то, что сегодня вернулись и Седрик Пакетт, и Максим Комтуа, вы не стали убирать Сергея Артемьева из звена Артема Ильенко. Настолько были удовлетворены их игрой в матче с «Локомотивом»?

— Они нормально играют. У нас есть ряд связок, которые мы периодически меняем. План на игру всегда есть, причем на разные ситуации. Они дополняют друг друга, как и игроки в других звеньях.

— Ближе к концу второго периода, когда была игра 4×4, вы выпустили четырех нападающих. При этом вы выигрывал 3:0. Почему приняли такое решение?

— Я рассчитывал, что выйдет Даниил Пыленков, и соберется бригада большинства. У нас нападающие тоже умеют обороняться, на тренировках мы все отрабатываем. Это совершенно нормальная ситуация, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

«Динамо» всухую обыграло «Спартак» — 5:0. Подъяпольский отразил 33 броска, Ильенко сделал дубль.