Разин о 3:5: «Первые 3 гола — видимо, мы решили сделать подарок “Нефтехимику” в день рождения. Хорошо, что мы праздник не испортили. Едем дальше»

Хорошо, что мы вам праздник не испортили. Едем дальше.
— Вас тоже с днем рождения. Но ваша команда не смогла вас порадовать. Что в таком случае дарит команда?
— Галстук.
— С чем связано, что Валерий Орехов перестал появляться во второй половине матча?
— А вы первые три гола видели? Вы хорошо разбираетесь в хоккее? Ну давайте подискутируем. Первый гол помните? Ну вот, и о чем тут говорить?
— Повлияло то, что перед матчем «Нефтехимик» отдыхал больше дней?
— У всех разный календарь. Грех на это жаловаться. У «Нефтехимика» был тяжелый выезд, они к нам на тот матч (9:6 в пользу «Металлурга») прилетели около семи или девяти утра. У них тоже был отходняк три дня.
А мы должны были быть в тонусе. И проиграли прежде всего в желании, — сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
