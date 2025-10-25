Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли девятый матч подряд в МХЛ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» одержал очередную победу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На старте домашней серии бобруйчане встречались с московской «Красной Армией», которая была главным соперником белорусов в предыдущем сезоне МХЛ. Основное время матча завершилось вничью 1:1, автором гола в составе хозяев стал Глеб Корзун. В овертайме два очка «Динамо-Шиннику» принес Дмитрий Хобян, эта победа стала для нашей команды девятой подряд.

Подопечные Евгения Летова поднялись на третье место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции, набрав 26 очков. В активе московских «армейцев» на один балл больше. 25 октября команды снова сыграют между собой, поединок на «Бобруйск-Арене» стартует в 17:00.