Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли девятый матч подряд в МХЛ

На старте домашней серии бобруйчане встречались с московской «Красной Армией», которая была главным соперником белорусов в предыдущем сезоне МХЛ. Основное время матча завершилось вничью 1:1, автором гола в составе хозяев стал Глеб Корзун. В овертайме два очка «Динамо-Шиннику» принес Дмитрий Хобян, эта победа стала для нашей команды девятой подряд.