Панин о драке в кинотеатре в Казани: «Гарри Поттер» был или «Властелин Колец». Ребята громко разговаривали, я сделал замечание, небольшой махач произошел. На следующий день сборы"

— Эмоциональность. Там ребята сидели, громко разговаривали. Я сделал замечание, попросил: «Можно потише?» Они не услышали. Второй раз. Ну, уже более нагло, соответственно, они нагло. Это Казань, это те года еще. Мы вышли в коридор и небольшой махач произошел.