Панин о драке в кинотеатре в Казани: «Гарри Поттер» был или «Властелин Колец». Ребята громко разговаривали, я сделал замечание, небольшой махач произошел. На следующий день сборы"

Инцидент произошел во время выступления защитника за «Ак Барс».

Источник: Спортс"

— Там история была. Я в кинотеатре подрался. — Что за фильм был?

— «Гарри Поттер», по-моему, либо «Властелин Колец».

— Почувствовал себя властелином колец, да?

— Я вывернул себе лодыжку, растянул, соответственно, на лед не мог выйти…

— Из-за чего? Что вы там не поделили? Попкорн?

— Эмоциональность. Там ребята сидели, громко разговаривали. Я сделал замечание, попросил: «Можно потише?» Они не услышали. Второй раз. Ну, уже более нагло, соответственно, они нагло. Это Казань, это те года еще. Мы вышли в коридор и небольшой махач произошел.

На следующий день у нас сборы. Я прихожу, у меня выбита фаланга и растянут галеностоп, — сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.