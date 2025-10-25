Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Ребята отпустили чувство страха, неуверенности. Это как в церкви, когда исповедуешься за грехи и очищаешься от них. Хорошо, что поговорили между собой»

— Соглашусь. Не хочу говорить слишком громкие слова про слабые команды, потому что слишком слабых команд не бывает, бывает недооценка соперника. Каждая команда в лиге представляет опасность. Вопрос в том, как мы воспринимаем соперника. У нас нет эйфории. Радует, что ребята выиграли, забили много голов.