13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.28
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.62
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.35
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»

— Юрий Павлович, в прессе по-прежнему мало обсуждаются судейские решения, но эпизод из последнего матча «Автомобилист» — «Трактор» (5:3) все-таки был замечен — речь о 20-минутном штрафе защитника челябинцев Дронова за столкновение с лайнсменом.

— Юрий Павлович, в прессе по-прежнему мало обсуждаются судейские решения, но эпизод из последнего матча «Автомобилист» — «Трактор» (5:3) все-таки был замечен — речь о 20-минутном штрафе защитника челябинцев Дронова за столкновение с лайнсменом. Ваше мнение по этому эпизоду.

— Что-то судьи в последнее время «отличаются» именно в матчах с участием «Автомобилиста». Сначала Екатеринбургу засчитали несуществующий гол от СКА, ставший победным. Теперь — еще одна «клякса».

— То есть все-таки судейская ошибка?

— Да — и двух мнений быть не может!

Я так и не понял, что молодой лайнсмен Болдырев делал в центре площадки у красной линии. Он однозначно вмешался в ход событий и в игровом эпизоде примерно в метре от шайбы заблокировал Дронова. Защитнику «Трактора», по сути, и деваться было некуда — он шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи.

Тут целый букет ошибок. Еще в судейской школе учат тому, что лайнсмен работает по борту, уходит от него не дальше метра. А тут — непонятная командировка к центральному кругу. Причем это были первые секунды после гола «Автомобилиста», поэтому вбрасывание должен был производить один из главных арбитров — Гофман-младший или Сергеев. Спрашивается, что Болдырев делал в центре?

— То есть смягчающих обстоятельств нет?

— Нет. Дров в таких ситуациях еще может наломать главный арбитр, у которого больший диапазон перемещений по площадке, чем у лайнсмена. А тут игру нарушает боковой — это, наоборот, утяжеляющий фактор.

Более того, такая ошибка стала результативной, а значит, грубой. Дронов — ведущий защитник «Трактора», получил 20 минут и до конца матча. Такой уход лидера обороны всегда влияет на результат матча.

— Как прокомментируете пять матчей дисквалификации для Дронова?

— Уже говорил, что наш судейский корпус — вещь в себе, никто не знает, что там происходит и как решения принимаются. Судя по тому, что самые одиозные арбитры продолжают судить, никаких решений и нет.

Я не удивлюсь, если оказался наказан только бедняга Дронов. Хотя и он, и его клуб в первую очередь стали жертвами судейской ошибки. К сожалению, таков у нас сегодня уровень «профессионализма», — сказал бывший судья, рекордсмен чемпионатов СССР по числу отработанных матчей.