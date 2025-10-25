Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»

Тут целый букет ошибок. Еще в судейской школе учат тому, что лайнсмен работает по борту, уходит от него не дальше метра. А тут — непонятная командировка к центральному кругу. Причем это были первые секунды после гола «Автомобилиста», поэтому вбрасывание должен был производить один из главных арбитров — Гофман-младший или Сергеев. Спрашивается, что Болдырев делал в центре?