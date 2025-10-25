Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс». Он станет первым за 3 года — в 2025-м мероприятие отменили из-за Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады

Мероприятие станет первым за 3 года — в 2025-м оно не состоялось из-за проведения Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады в Италии.
Напомним, что изначально лига планировала провести Матч звезд-2026 на арене «Айлендерс» непосредственно перед поездкой игроков на Олимпиаду.
Позже концепция изменилась — ожидалось проведение специального мероприятия, посвященного возвращению НХЛ на олимпийские турниры.
Теперь отменено и оно — клубы будут сами организовывать проводы хоккеистов на Игры.