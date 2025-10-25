Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.28
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
8
:
Сочи
1
П1
X
П2

Форвард «Юты» Керфут выбыл на 8−10 недель из-за травмы мышц кора. Игрок перенес операцию

31-летний нападающий перенес операцию. Мышцы кора — группа мышц, которые отвечают за стабилизацию и поддержку позвоночника, таза и бедер.

Ранее сообщалось, что у игрока травма нижней части тела, он пропустил тренировочный лагерь и не выходил на лед в этом сезоне.

В прошлом сезоне Керфут сыграл 81 матч за «Юту» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 28 (11+17) очков.