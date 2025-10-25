Форвард «Юты» Керфут выбыл на 8−10 недель из-за травмы мышц кора. Игрок перенес операцию

Ранее сообщалось, что у игрока травма нижней части тела, он пропустил тренировочный лагерь и не выходил на лед в этом сезоне.
В прошлом сезоне Керфут сыграл 81 матч за «Юту» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 28 (11+17) очков.
31-летний нападающий перенес операцию. Мышцы кора — группа мышц, которые отвечают за стабилизацию и поддержку позвоночника, таза и бедер.
