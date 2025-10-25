Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.28
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.54
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Карбери о 5:1 с «Коламбусом»: «Мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут. Гол Овечкина стал решающим моментом»

После двух периодов «Кэпиталс» вели со счетом 1:0 при соотношении бросков 14:22.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут игры. Считаю, что нам очень повезло, что после двух периодов счет был 1:0.

Затем наш второй гол после вбрасывания [в исполнении Александра Овечкина] стал решающим моментом. Так что мы примем этот результат, но в следующем матче нам, безусловно, нужно будет сыграть гораздо лучше«, — сказал главный тренер “столичных”.

25 октября «Вашингтон» примет «Оттаву» (начало матча по московскому времени — 26 октября в 02:00).

Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» — звезды дня в НХЛ.

Овечкин в шаге от 900-й шайбы! Снова повторил трюк с голом после вбрасывания.

