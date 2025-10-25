Карбери о 5:1 с «Коламбусом»: «Мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут. Гол Овечкина стал решающим моментом»

"Я думаю, что мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут игры. Считаю, что нам очень повезло, что после двух периодов счет был 1:0.
Затем наш второй гол после вбрасывания [в исполнении Александра Овечкина] стал решающим моментом. Так что мы примем этот результат, но в следующем матче нам, безусловно, нужно будет сыграть гораздо лучше«, — сказал главный тренер “столичных”.
25 октября «Вашингтон» примет «Оттаву» (начало матча по московскому времени — 26 октября в 02:00).
Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» — звезды дня в НХЛ.
Овечкин в шаге от 900-й шайбы! Снова повторил трюк с голом после вбрасывания.