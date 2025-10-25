Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
1
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.63
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
26.10
Миннесота
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.34
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
26.10
Флорида
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Шипачев о детском хоккее: «Слушаешь, как родители пинками на тренировку своих чад отводят, потом тащат на докатку. Думаешь: вашему ребенку хоккей не нужен. Но все хотят Овечкиных»

— Бывало, что ваша мама говорила, мол, Вадик, ну его этот хоккей, что-то слишком сложно получается?

Источник: Спортс"

— Бывало.

До пятого класса учился в обычной школе, успеваемость была не самая хорошая. И этого мальчишку надо еще возить на тренировки, покупать ему форму.

Сначала ее сами за деньги приобретали, и только потом уже клуб стал выдавать. Все это накладывается одно на другое. А иногда так говорили: двойку получишь, на тренировку не пойдешь. Но то моя история.

Сейчас, быть может, уже по-другому. Слушаешь, как родители буквально пинками на тренировку своих чад отводят, потом тащат на докатку.

Думаешь: да вашему ребенку вообще хоккей не нужен, зачем вы все это делаете. Но все хотят получить Овечкиных.

— Вас, я так понимаю, на тренировки ходить не заставляли.

— Я любил хоккей. Меня из-под палки никогда не гнали. Я, наоборот, пытался на одну, на вторую тренировку сходить.

А сейчас родители буквально роботов стараются из своих детей сделать, которые потом выиграют Кубок Гагарина. Но так не работает, — сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.