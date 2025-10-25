Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» прервал серию побед в МХЛ

Подопечные Евгения Летова во второй раз за два дня принимали московскую «Красную Армию». Накануне поединок на «Бобруйск-Арене» закончился победой хозяев в овертайме (2:1), сегодня гости взяли реванш — 4:1. Единственную шайбу у проигравших забросил Дмитрий Невера. Это поражение стало для «Динамо-Шинника» первым с 27 сентября, за четыре недели наши парни одержали девять побед подряд.