Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
0
:
Айлендерс
1
П1
7.42
X
3.38
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
26.10
Миннесота
:
Юта
П1
2.32
X
4.34
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
26.10
Флорида
:
Вегас
П1
2.50
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
26.10
Ванкувер
:
Монреаль
П1
2.40
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
26.10
Вашингтон
:
Оттава
П1
2.25
X
4.32
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
26.10
Даллас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Детройт
:
Сент-Луис
П1
2.50
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.10
Нэшвилл
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Питтсбург
:
Коламбус
П1
2.30
X
4.47
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
26.10
Торонто
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Сиэтл
:
Эдмонтон
П1
3.31
X
4.60
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Трактор
4
П1
X
П2

Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» прервал серию побед в МХЛ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» не сумел продлить победную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК Динамо-Шинник

Подопечные Евгения Летова во второй раз за два дня принимали московскую «Красную Армию». Накануне поединок на «Бобруйск-Арене» закончился победой хозяев в овертайме (2:1), сегодня гости взяли реванш — 4:1. Единственную шайбу у проигравших забросил Дмитрий Невера. Это поражение стало для «Динамо-Шинника» первым с 27 сентября, за четыре недели наши парни одержали девять побед подряд.

Бобруйский клуб с 26 очками занимает третье место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ. Домашнюю серию нашей команды продолжат матчи с действующим обладателем Кубка Харламова «Спартаком» 28 и 29 октября.