Хмелевски о том, хочет ли увидеть «Салават» в плей-офф: «Мне уже без разницы, я там не играю. Если думать буду о них, не смогу нормально играть в “Ак Барсе”. Надо перевер

Как мы прошли игру с ними дома, в Уфе, это была хорошая галочка для меня, сыграли против них, почувствовал эмоции. И отпустил. Поблагодарил болельщиков, но сейчас уже новый шаг, новый час в моей жизни, — сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.