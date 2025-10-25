Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, интересно. В большинстве здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все получается, но видно, что работа идет в правильном направлении"

— Как вам игра нынешнего «Ак Барса»? Какие вы видите особенности, изменения?
— Команда, я считаю, играет хорошо, интересно. В атаке хорошие ребята. В большинстве они здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все, может, получается, но видно, что работа идет в правильном направлении.
— «Ак Барс» — больше тренерская команда, или успех в работе менеджмента?
— Безусловно, это общая заслуга. Нельзя выделять кого-то одного. И тренеры, и менеджмент: все работают, — сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.