Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
2
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.50
П2
4.81
Хоккей. НХЛ
26.10
Ванкувер
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
26.10
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.35
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
26.10
Даллас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Детройт
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.42
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
26.10
Нэшвилл
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.43
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
26.10
Торонто
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Сиэтл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.60
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Трактор
4
П1
X
П2

Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, интересно. В большинстве здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все получается, но видно, что работа идет в правильном направлении"

Команда тренера Анвара Гатиятулина выиграла 9 последних матчей.

Источник: Спортс"

— Как вам игра нынешнего «Ак Барса»? Какие вы видите особенности, изменения?

— Команда, я считаю, играет хорошо, интересно. В атаке хорошие ребята. В большинстве они здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все, может, получается, но видно, что работа идет в правильном направлении.

— «Ак Барс» — больше тренерская команда, или успех в работе менеджмента?

— Безусловно, это общая заслуга. Нельзя выделять кого-то одного. И тренеры, и менеджмент: все работают, — сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.