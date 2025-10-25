Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Юта
3
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.70
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
0
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.10
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.60
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Трактор
4
П1
X
П2

Черкас об игре Короткого: «Стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало раскрыться не только Демидову, но и Матвею. Он и в прошлом сезоне отличался результативностью»

19-летний форвард СКА сделал хет-трик в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1). Всего в активе Матвея Короткого 13 (8+5) баллов в 18 играх сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

"Здесь стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало не только Демидову раскрыться, но и Короткому. Он уже и в прошлом сезоне отличался результативностью, было видно, что он готов играть в КХЛ, будет давать результат.

Не думаю, что у него закружится голова после хет-трика, видно, что он хочется прогрессировать и стать большим мастером. Он же и в других матчах давал результат не только с «Сочи», — сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

19-летний Короткий сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард СКА набрал 8+5 в 18 играх сезона.

Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима».