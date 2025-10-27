Третьяк о матче российской команды со сборной НХЛ: «Мы готовы в любой момент, они не готовы сыграть. Шайба на их стороне»

У меня был такой случай, когда у нас был юбилей игр 1972 года. Я приехал в Канаду, встречался с премьер-министром Канады. Я предложил также сыграть восемь матчей, ведь Суперсерия — это большое событие. У нас сейчас другая страна — Россия, давайте сыграем еще восемь матчей. Он сказал, что поддерживает такое предложение. И профсоюзы НХЛ поддержали. Но НХЛ сказали, что у нас все игроки здесь играют и нам это не интересно.