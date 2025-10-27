Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.10
Питтсбург
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.37
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.58
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
28.10
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Третьяк о матче российской команды со сборной НХЛ: «Мы готовы в любой момент, они не готовы сыграть. Шайба на их стороне»

В марте стало известно, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предложил Дональду Трампу провести матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Президент США поддержал идею.

Источник: Sports

"Желание хорошее. Мы готовы в любой момент. Они не готовы сыграть.

У меня был такой случай, когда у нас был юбилей игр 1972 года. Я приехал в Канаду, встречался с премьер-министром Канады. Я предложил также сыграть восемь матчей, ведь Суперсерия — это большое событие. У нас сейчас другая страна — Россия, давайте сыграем еще восемь матчей. Он сказал, что поддерживает такое предложение. И профсоюзы НХЛ поддержали. Но НХЛ сказали, что у нас все игроки здесь играют и нам это не интересно.

Мы готовы. Шайба на их стороне", — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.