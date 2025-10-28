Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча

Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов признан лучшим игроком прошлой недели в АХЛ. Он провел два матча — против «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0) — и отразил 98,1% бросков (51 из 52).

Источник: Спортс"

Всего в этом сезоне Мурашов провел 5 матчей за фарм-клуб «Питтсбурга», его коэффициент надежности составляет 1,4.

Россиянин был выбран «Питтсбургом» в четвертом раунде драфта НХЛ в 2022 году.