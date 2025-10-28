Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»

"Тренерская работа — совершенно другая работа по сравнению с игрой в хоккей. Но сегодня должна работать бригада, главный тренер ничего не сможет вытянуть в одиночку. Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и игроков. Они должны разгружать главного тренера. А у нас главный за все отвечает, а помощники просто в тени сидят.