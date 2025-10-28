Ричмонд
17:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Новиков о СКА: «Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и хоккеистов»

Команда Игоря Ларионова занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 18 очков после 18 матчей.

Источник: Спортс"

"Тренерская работа — совершенно другая работа по сравнению с игрой в хоккей. Но сегодня должна работать бригада, главный тренер ничего не сможет вытянуть в одиночку. Контингент игроков средний, поэтому воз должны тащить все члены тренерского штаба. Тем более что сейчас помощников на лавке почти столько же, сколько и игроков. Они должны разгружать главного тренера. А у нас главный за все отвечает, а помощники просто в тени сидят.

Роль помощников даже важнее главного тренера, который сегодня выполняет представительскую функцию, а вся черновая работа должна идти от помощников.

Если помощники уважают главного тренера, они должны на себя брать в том числе и конфликтную работу. Не должен главный ругать игрока, а помощники должны понятно, честно и прозрачно это делать", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.