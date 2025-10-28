Ричмонд
Кросби — 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 1700+ очков в регулярках. Он уступил только Гретцки, Лемье и Дионну по скорости достижения этой отметки

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:3). Его признали второй звездой встречи.

В 10 играх в текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 14 (7+7) очков при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок — 1701 (632+1069) балл в 1362 играх. Кросби — 9-й игрок в истории НХЛ, достигший такой отметки.

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514) и Марио Лемье (1723 в 915), владеющий рекордом «Пингвинс».

Отметим, что по скорости достижения этой отметки Кросби занял 4-е место в истории лиги, опередив Ягра (1408 матчей).

Быстрее 1700 очков набрали лишь Гретцки (711 игр), Лемье (887) и Дионн (1257).