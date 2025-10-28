Кросби — 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 1700+ очков в регулярках. Он уступил только Гретцки, Лемье и Дионну по скорости достижения этой отметки

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514) и Марио Лемье (1723 в 915), владеющий рекордом «Пингвинс».