Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.30
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.40
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.41
П2
3.87
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.25
П2
2.32
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке

«Пингвинс» обыграли «Сент-Луис» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Победа стала для команды под руководством Дэна Мьюза 5-й в 6 последних матчах.

Пенсильванцы набрали 15 очков в 10 играх и занимают текущее 2-е место в Восточной конференции, уступая лишь «Нью-Джерси» (16 очков в 9 играх).