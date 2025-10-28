Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды и все лавры, внимание, наверное, больше, чем к Малкину. Любой будет в тени, когда идет гонка за снайперский рекорд всех времен»

— Удивляет результативность Евгения Малкина. Если так брать, то с возрастом по идее она должна быть хуже, но Женя — молодец. Здорово начал.
Мне кажется, он хорошо летом подготовился. Более тщательно отнесся к летнему периоду, к процессу подготовки. Зашел в сезон в тонусе, не раскачиваясь.
Конечно, здорово ставить рекорды в таком возрасте. Это огромное событие для всего мирового хоккея.
— Если удастся выиграть четвертый Кубок Стэнли, получится затмить достижения Александра Овечкина в НХЛ?
— У каждого своя карьера. Нельзя их сравнивать — они все-таки разные игроки.
В чем-то хорош Овечкин, в другом — Малкин. Если бы на месте Малкина был бы другой какой-то хоккеист, когда идет гонка за снайперский рекорд всех времен, любой будет в тени.
Просто так совпало, что они с Сашей одного возраста и продолжают играть. Овечкин бьет рекорды и все лавры, все внимание, наверное, больше, чем к Малкину.
Но так сложились обстоятельства, с этим ничего уже не поделаешь, — сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.