Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды и все лавры, внимание, наверное, больше, чем к Малкину. Любой будет в тени, когда идет гонка за снайперский рекорд всех времен»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
0
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.61
П2
9.25
Хоккей. НХЛ
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.47
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.38
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.51
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.33
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.70
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
ЦСКА
П1
X
П2

Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды и все лавры, внимание, наверное, больше, чем к Малкину. Любой будет в тени, когда идет гонка за снайперский рекорд всех времен»

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 16 (3+13) очков при полезности «плюс 6» в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Источник: Спортс"

— Удивляет результативность Евгения Малкина. Если так брать, то с возрастом по идее она должна быть хуже, но Женя — молодец. Здорово начал.

Мне кажется, он хорошо летом подготовился. Более тщательно отнесся к летнему периоду, к процессу подготовки. Зашел в сезон в тонусе, не раскачиваясь.

Конечно, здорово ставить рекорды в таком возрасте. Это огромное событие для всего мирового хоккея.

— Если удастся выиграть четвертый Кубок Стэнли, получится затмить достижения Александра Овечкина в НХЛ?

— У каждого своя карьера. Нельзя их сравнивать — они все-таки разные игроки.

В чем-то хорош Овечкин, в другом — Малкин. Если бы на месте Малкина был бы другой какой-то хоккеист, когда идет гонка за снайперский рекорд всех времен, любой будет в тени.

Просто так совпало, что они с Сашей одного возраста и продолжают играть. Овечкин бьет рекорды и все лавры, все внимание, наверное, больше, чем к Малкину.

Но так сложились обстоятельства, с этим ничего уже не поделаешь, — сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше