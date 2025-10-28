Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли действующего чемпиона МХЛ

Во вторник, 28 октября, подопечные Евгения Летова принимали московский «Спартак», который в прошлом сезоне завоевал главный трофей МХЛ Кубок Харламова. Константин Волочко вывел хозяев вперед на 11-й минуте встречи, а в начале следующего периода Арсений Елисеев забросил вторую шайбу бобруйчан. Впрочем, еще до ухода на перерыв москвичи сравняли цифры, в заключительной трети команды обошлись без голов. Встреча перешла в овертайм, где два очка «Динамо-Шиннику» принес Волочко — 3:2.
Эта победа стала для наших парней десятой в 11 последних матчах. Представитель Беларуси в МХЛ занимает третье место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции, набрав 28 баллов. 29 октября юные динамовцы вновь сыграют со «Спартаком», поединок на «Бобруйск-Арене» стартует в семь часов вечера.